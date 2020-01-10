هذا ما ينتظركم في حفلات ليالي القصيم

تستمر المسارح السعودية في استضافة الحفلات الموسيقية في العام الجديد 2020، فبعد موسم حافل بأجمل الليالي الغنائية ضمن موسم الرياض، التي صدح فيها أبرز الفنانين الخليجيين والعرب، تنطلق في يناير الجاري "ليالي القصيم" الفنية، التي ستشهد أجمل الحفلات الموسيقية.

وكانت منطقة القصيم قد عاشت أجواء الحفلات الموسيقية للمرة الأولى في يونيو الماضي، حيث غنى فيها الفنان خالد عبدالرحمن مع فنان العرب محمد عبده، كما كانت على موعدٍ مع حفلات اليوم الوطني السعودي في سبتمبر الماضي، إذ أحيا كلٌّ من الفنانة بلقيس، والفنان راشد الماجد حفلة جماهيرية في المنطقة.

وستشهد "ليالي القصيم" ثلاث حفلات متتالية، يشارك فيها ستة فنانين خليجيين وعرب، وستكون البداية بحفلةٍ، يحييها كلٌّ من عبادي الجوهر، وأصالة نصري في 16 يناير.

وتعد أصالة أكثر فنانةٍ تحيي الحفلات السعودية، وكانت قد غنَّت مع عبادي الجوهر في حفلة بجدة مارس الماضي، ثم تشاركا الغناء في جلسات الرياض، ليشكِّلا توأمة فنية جميلة في الحفلات الموسيقية.

وفي 15 يناير، تقام حفلة شبابية، تجمع الفنانين حسين الجسمي، وعايض، اللذين سيقدمان لجمهورهما في المنطقة أجمل الأغاني الشبابية السريعة.

أما الفنان خالد عبدالرحمن، الذي قص شريط الحفلات في القصيم، فسيعود للالتقاء بمحبي فنه الأصيل فيها، ويجدِّد معهم ذكريات الماضي الجميل، خاصةً أنه يتمتع بشعبية كبيرة في المنطقة.

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وتشاركه في الحفلة الفنانة أنغام التي كرَّست وجودها المميز في الحفلات السعودية بتألقها في أقل من شهرٍ في ثلاث حفلات متتالية، أقامتها في الرياض، مسجلةً رقماً فنياً نادراً، جعل منها ثاني أكثر فنانة عربية تتغنَّى بالسعودية بواقع 12 حفلة.



وتأتي "ليالي القصيم" بدعمٍ من الهيئة العامة للترفيه ضمن الحفلات الغنائية التي ستقام في المناطق السعودية خلال العام الجاري.

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