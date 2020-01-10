أحلام: ما شاهدته في موسم الرياض خلال ثلاثة أشهر لم أشاهده في مسيرتي طوال 24 عامًا

غنَّت الفنانة أحلام عن طبيعة الجلسات البرية في منطقة الثمامة بالرياض، حيث صدحت طوال ثلاث ساعات متواصلة، مقدمةً أعمالها الغنائية القديمة والتراثية حتى ساعات الصباح الأولى.



وأعربت أحلام عن شكرها وتقديرها لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي آل الشيخ؛ على اختيارها للمشاركة في "شتاء الرياض"، ووصفته بأنه صاحب النظرة الثاقبة، مشيدةً بما يشهده الموسم السياحي من أفكار ترفيهية رائدة، وحفلات مميزة، خاصةً جلسات سمرات الرياض في الثمامة، مؤكدةً أنها معتادة على الغناء في الأجواء البرية الجميلة. وتحدثت عن أن ما شاهدته في موسم الرياض في ظرف ثلاثة أشهر لم تَرَهُ طوال مسيرتها الفنية الممتدة لأكثر 24 عامًا.





وأوضحت أحلام، أنها تعشق تقديم الأعمال الشعبية والكلاسيكية، لا سيما في الأجواء الشتوية والصحراوية، لذا حضَّرت عددًا منها للتغني بها خلال الجلسة الغنائية، وأكدت لـ"سيدتي" سعادتها الكبيرة بإحياء أولى حفلاتها في موسم الرياض، كاشفةً عن أن هناك حفلة غنائية أخرى، سيتم الإعلان عنها قريبًا.





وثمنت أحلام مشاركتها في السمرات، وتحدثت عن أن موسم شتاء الرياض له طابع مختلف بتفاصيله، ولاحظت فيه أن المطربين مختلفون أيضًا في الأجواء بمشاركتهم فيه.



وذكرت أحلام أن هناك أعمالًا غنائية بأسماء أبرز الشعراء والملحنين سترى النور قريبًا، من خلال ألبومها المقبل، الذي سيتم تدشينه بالعاصمة الرياض.



وأكدت الفنانة أحلام إلى أنه لا يوجد خلاف بينها وبين الأستاذ سالم الهندي، وذكرت أنها غير متعاقدة مع شركة روتانا، وتعتبر نفسها ابنة روتانا. وأشارت إلى أن التعاون بينها وبين روتانا ليس من الضرورة أن يكون بعقد، في إشارة إلى أن هناك المحبة والتقدير.

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وبمتابعة النشاط الفني للفنانة أحلام، يُلاحَظُ جليًّا إحياؤها لأول حفلة لها بالسعودية، والتي كانت في مارس 2018، حيث أحيت أحلام حفلين متتاليين العام الماضي، ومن ثَمَّ تلتها حفلة غنائية في جدة، لتصل أيضًا إلى إحياء حفلة غنائية في موسم الطائف، وأيضًا في أبها بالصيف الماضي على مسرح الفنان الراحل طلال مداح. ونوهت أحلام بهذه النقطة، مؤكدة أن كل حفلة صدحتْ بها على خشبة مسارح الفن بالسعودية كانت مدروسة فعليًّا، لا سيما في أول حفلة لها بموسم الرياض، عن طريق بوابة شتاء الرياض، في الجلسات الطربية.



يُشار إلى أن أحلام طرحت في نوفمبر 2019 عملًا غنائيًّا حمل عنوان "أنا ما أستغني"، من كلمات الشاعر منصور البلوي، وألحان ناصر الصالح، ليتبعه عمل آخر طرحتْه في أواخر ديسمبر الماضي بعنوان "أنا ما أدري عن نفسي"، من كلمات الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار د. طلال.

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