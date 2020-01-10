فيديو: داليا البحيري تتحدث عن تفاصيل وفاة ابنتها للمرة الأولى

روت الممثلة داليا البحري، القصة كاملة لوفاة طفلتها خديجة، خلال لقائها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا" "المذاع عبر فضائيه cbc وقالت إنها تساءلت إن كان الله يعرفها من بين ملايين البشر ويحبها، مشيرة إلى أنه الإجابة جاءت من الله بأنه يحبها، وكانت أكبر كلمة بحبك ولكنها في صورة درس قاسٍ، وهو فقدانها لابنتها الأولى "خديجة" ووالد ابنتها "قسمت".‏

وتابعت قائلة: ما حدث كان أكبر بحبك برغم انها كانت قاسية، وفي ناس ممكن تقول ليه لكن لو كانت عاشت كانت هتتعب جدا ولن تتمكن من الحياة بطريقة طبيعية، وأنا هتعب فربنا خدها علشان أنا أقف على رجلي.

وأضافت: حسيت إن ربنا أخدها عشان هي ترتاح، وعشان أنا كمان أقدر أقف على رجلي وهي تبقى ‏في مكان أحسن، لأني كنت هتألم في كل مرة بشوفها وبشوف صحابها، لأن هي ما كانتش هتعيش حياة طبيعية، ‏الواحد بيعمل اللي يقدر عليه بس مهما عملتي بيبقى في حاجات أكبر منك".‏

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يُذكر أن داليا البحيري، تزوجت للمرة الاولى من رجل الأعمال سعيد جميل، وأنجبت منه الطفلة خديجة، إلا أنها توفيت بعد ولادتها بـ8 أشهر، جراء إصابتها بمرض نادر، ووصفت داليا البحيري وفاة ابنتها الأولى خديجة بأنه الحادث الأعظم في حياتها، والذي دمرها نفسياً قبل أن تعود وتتعافى بعد سنوات.

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