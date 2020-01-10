ليوناردو ديكابريو ينقذ شاباً من الموت... هذا ما فعله

قام النجم العالمي ليوناردو ديكابريو بإنقاذ عامل سقط من على متن سفينة سياحية في جزر الكاريبي الأسبوع الماضي، وفقًا لمجلة E! News. وأضافت المجلة أن العامل بقي في مياه البحر لأكثر من 11 ساعة، حتى لاحظه ليوناردو وقام بمساعدة برفقة اصدقائه. وقد أشادت المجلة بردة فعل النجم العالمي، وعلّق البعض أنّ جاك الذي مات غرقاً في "تايتانيك"، لم يشأ أن يدع العامل يلقى المصير نفسه. Advertisements إقرئي أيضًا: الأمير هاري وميغان ميركل... أبرز محطات أدّت إلى انفصالهما عن العائلة الملكيّة الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل يتنازلان عن مهامهما الملكية

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