دنيا بطمة تعاقب سعد المجرد وبسمة بوسيل تعلّق

لا تزال تداعيات قضية اتهام الفنانة المغربية دنيا بطمة بارتباطها بحساب على انستقرام يشهّر بالمشاهير المغاربة مستمراً، وقد قامت دنيا بحذف متابعتها لبعض الفنانين المغاربة من بينهم أسماء المنور إيهاب أمير سعد المجرد رغم أنها كانت قد وقفت معه عندما كان في السجن، كما حذفت غيرهم من المشاهير الذين ظهروا معها في مناسبات عدّة، بسبب عدم مساندتهم لها في محنتها وعدم تعليقهم على خبر تورطها في قضية "حمزة مون بيبي".

إيهاب أمير قام هو الآخر بإلغاء متابعته لدنيا دون أن يعلق على قضيتها.

من جهتها، نفت الفنانة المعتزلة بسمة بوسيل، علمها بالحساب المثير للجدل والذي كان يبتز ويشوه سمعة المشاهير المغاربة.

وأكدت "بوسيل" خلال حوار أجرته مؤخرا مع موقع عربي أنها لم تتعرض لأي هجوم سابق من طرف حساب "حمزة مون بيبي"، وأنها لا تعلم بوجوده، مشيرة إلى أن "الإكسبلور" على حسابها "انستغرام" لا يبث الوقائع التي تحدث في المغرب، وذلك بحكم إقامتها في مصر.

وقالت المتحدثة ذاتها "الحساب ده عمرو ما كتب عني أي كلمة وبحكم إني عايشة فمصر الإكسبلور ما بيطلعليش الحاجات لي موجودة في المغرب وماعرفش الحقيقة فين".

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وعن ردها حول تورط الفنانة دنيا و شقيقتها ابتسام بالحساب المثير للجدل قالت بسمة بوسيل "دنيا أنا بحبها وبحب أختها وبحب أهلها، هما ناس طيبين أوي ولأنني من الوسط ما قدرش أحكم، بإذن الله ما يبقاش حاجة".

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