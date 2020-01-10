درة تخطف الانظار بإطلالة ساحرة وأنيقة!

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يناير 2020 02:54 مساءً - نشرت الفنانة التونسية درة صورة جديدة لها عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت بإطلالة ساحرة وأنيقة. وخطفت درة أنظار جمهورها ومتابعيها، وظهرت بفستان باللون السيمون الهادي، وشعر مرفوع مع مكياج هادئ ونسقت إطلالتها بعقد على صدرها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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