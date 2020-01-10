هذه محطّة الفنانة رويدا عطية المقبلة.. اقرأ التفاصيل

Jan 10, 2020
تستعد النجمة السورية رويدا عطية لتقديم حفل غنائي، ستحييه في فندق «Cratos premium hotel» في قبرص التركية وذلك يوم السبت الواقع في الأول من شهر فبراير القادم.
ومن المقرر أن تقدّم خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة في أمسية استثنائية تجمعها بجمهورها من الجاليات العربية والأجانب في قبرص.
من ناحية أخرى، تتحضر رويدا لتصوير اغنتها الجديدة الاسبوع القادم في لبنان متحدية الاوضاع التي تعيش فيها المنطقة. والاغنية من كلمات علي المولى والحان فضل سليمان وتوزيع ايلي ناستا وانتاج المولى بروداكشن اما الإخراج لسامر محمود.
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