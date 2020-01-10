راغب علامة بعد تقبيله أحلام على المسرح: "متل العرسان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام، لانتقادات حادة بسبب قيام الفنان اللبناني راغب علامة، بحضنها وتقبيلها علي المسرح خلال إحيائهما حفلاً غنائيًا ساهرًا أمس الخميس في سيتي ووك بمدينة دبي، برفقة مواهب المرحلة النهائية للموسم الخامس من برنامج "ذا فويس".

وبدأ الحفل بإعتلاء الفنان راغب علامة المسرح أولاً ليقدم أغنيته الشهيرة "اللي باعنا"، متبعًا إياها بباقة من أجمل أغنياته المميزة، وفي نهاية وصلته الغنائية قام راغب بتقديم أحلام إلى جمهور الحفل المقام بمنطقة سيتي ووك في دبي، حيث قام بحضنها وتقبيلها وسط تصفيق حار من جمهور الحضور.

كما تغزل راغب بإطلالة أحلام، قبل أن يمازحها قائلاً: "أنا كتير بحب زوجك و بوجه له التحية، لكننا مثل العرسان اليوم"، إشارة لارتدائها فستانًا أبيض اللون وارتدائه بذلة سوداء خلال الحفل.

Advertisements

وأثار الفيديو الذي سرعان ما انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي غضب الجمهور، متهمين أحلام بخرق عادات المجتمع الخليجي، وجاءت التعليقات منصبة حول موقف زوجها من الموقف، وعلق متابع" وين زوجك ماكان يسمحلك تسلمي، الحين تبوسي وتحضني.. مبروك عليكي الهاجري".

وأضاف أخر:"من يومين كنتي تقرأين القرأن ودلوقت تبوسي وتحضني، عيب عليكي"، وأضافت متابعة "إنتم بمثل هذه الأفعال تخرقون عاداتنا وتقاليدنا في الخليج، وين زوجك هلا مبسوط".

يذكر أن الحفل يأتي ضمن جولة يقوم بها أعضاء لجنة تحكيم الموسم الخامس من "ذا فويس"راغب علامة وأحلام ومحمد حماقي وسميرة سعيد، إلى جانب المواهب التي تمكنت من الوصول إلى المراحل النهائية من البرنامج، حيث سبق أن أحيا الفنان محمد حماقي أولى الحفلات ،أول أمس الأربعاء، فيما تم تأجيل حفل سميرة سعيد والذي كان مقررًا له مساء اليوم، الجمعة، إلى موعد لم يتم تحديده بعد، وذلك لسوء الأحوال الجوية في مدينة دبي.