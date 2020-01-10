وفاة النجم الأسترالي هاري هاينز عن عمر 27 عامًا.. هل انتحر؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الجمعة عن وفاة العارض والنجم الأسترالي الشاب "هاري هيانز" عن عمر يناهز 27 عامًا.

ويشتهر النجم الشاب بمشاركته في مسلسل الرعب الأمريكي "قصة رعب أمريكية"، والذي شارك في بطولته عدة نجوم، بما في ذلك النجمة "إيما روبرتس".

وأكدت الممثلة "جين بادلر"، والدة النجم الشاب الراحل، وفاة ابنها على انستغرام، حيث قالت: "لقد كان في عمر الـ 27 عامًا وكل الفرص متاحة أمامه، ولكن للأسف، عانى من مرض عقلي والإدمان".

وأضافت "جين" في منشورها المؤسف: "لقد رحل عنا قبل أوانه..سوف أفتقدك يا هاري كل يوم".

وفي حين لم تكشف "جين" عن سبب وفاة ابنها بالتحديد وما إذا كانت نتيجة انتحار، إلا أنه ذُكر أن هاري دخل في صراع مع مرض عقلي والإدمان قبل بضعة أسابيع من وفاته.

هذا ونشأ "هاري" ودرس في مدينة ملبورن الأسترالية، قبل الانتقال إلى نيويورك ليواصل شغفه ومسيرته بالتمثيل وعرض الأزياء، قبل الاستقرار في لوس أنجلوس.

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وبالإضافة إلى "قصة رعب أمريكية"، شارك "هاري" في بطولة مسلسل الدراما والغموض "أو أي" والذي استمر عرضه على مدى موسمين من ديسمبر 2016 إلى مارس 2019.

كما كان "هاري" شغوفًا بالغناء أيضًا، حيث أطلق أكثر من أغنية تحت اسم مختلف عن اسمه الحقيقي، وهو "أنتي بوي".

وفيما يتعلق بالجانب الشخصي من حياته، سبق وأثار "هاري" جدلًا بعد تصريحه بأنه لا يعلم ماهيته، حيث قال خلال لقاء صحفي في العام الماضي: "أعلم أنني وُلدت كذكر، ولكني لا أعتقد أنني أمثل ما يعنيه أن أكون رجلًا، وأنا أؤمن بمبدأ انه جميعنا يجب أن نكون كما نريد، لذلك ابتعد عن تصنيف نفسي لاستكشاف ذاتي".

يأتي خبر وفاة "هاري" الصادم، بعد أسبوع فقط من أحدث نشاط له على الإنترنت، حيث قال في منشور عبر إنستغرام: "إلى 2020، لقد بدأت الحقبة الجديدة، لذا دعونا نستمر في المضي قدمًا ونستمتع بحاضرنا وكل لحظة خلال هذه البداية الجديدة الجميلة.. عام جديد سعيد أحبائي، أقدم الكثير من الحب والامتنان لكل من في حياتي".

هذا ومن المقرر إقامة مراسم جنازة "هاري" يوم الأحد الموافق 12 يناير، في "مقبرة هوليوود"، والتي تعد الأقدم في لوس أنجلوس.