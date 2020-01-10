أصالة بعد الانفصال: أتنفّس بشكل طبيعي ولمّ تنطفئ في عيني الحياة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - علقت الفنانة السورية أصالة نصري، لأول مرة على حالتها النفسية التي تعيشها حاليًا بعد إعلان طلاقها رسميًا من المخرج المصري طارق العريان، حيث حسمت الجدل الدائر حول حالتها وما تم تداوله بين رواد التواصل الاجتماعي أو ما فسره البعض بشأن حالتها الصحية والنفسية.

واعتذرت الفنانة أصالة لجمهورها الذين بكوا من أجلها بعد إعلان طلاقها معربة عن امتنانها لمشاعرهم وأكدت أنها ليست ضعيفة أو مخذولة كما يقال.

ودونت أصالة، في تغريدة لها عبر موقع "تويتر" قائلًة: "كلّي إمتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم، شكرًا لكلّ قلب احتواني، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ أو منّ أجلي".

واستطردت الفنانة السورية قائلًة: "وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسورة ولست ضعيفة أنا قويّة أتنفّس بشكل طبيعي ولا يسرح خيالي لمّ تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

تأتي هذه الرسالة المباشرة بعد طرح أصالة لكليب أغنيتها الجديدة "شامخ" والتي فسر الجمهور في تعليقاتهم عليه أنها تركت نفسها للضعف والحزن ولم تخرج مما عانته في الفترة الأخيرة، فيما تطرق البعض إلى أن ما حدث لأصالة أزمة نفسية ستعيشها وتأخذ فترتها على أكمل وجه لتعود لمباشرة حياتها بشكل أقوى.

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وكانت أصالة نصري قد أعلنت انفصالها عن زوجها المخرج المصري طارق العريان من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع إنستغرام قالت فيها: "صباح الخير بمنتهى الأسف والحزن أُعلن إنفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي "آدم وعلي"، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي".

وأضافت أصالة: "وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبة معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

واستطردت الفنانة السورية قائلًة: "سأبقى دائمًا أصالة المُخلصة لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملي كلّ جهدي بأنّ يوازي طموحكم بي، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه وقدره، أصالة".

يُذكر أن أصالة وطارق العريان تزوجا قبل أكثر من 10 سنوات، حيث أحبّته أصالة رغم أنها كانت متزوجة حينها من أيمن الذهبي، وروت بداية قصة الحُب، بأنها التي قالت له: "تتجوّزني".