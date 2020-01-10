خطيبة محمد الشرنوبي تسانده في عرض فيلمه الجديد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

احتفل الفنان المصري محمد الشرنوبي بعرض فيلمه السينمائي الجديد "بنات ثانوي" والذي أقيم له عرض خاص بحضور أبطاله، فيما حرصت راندا رياض خطيبة "الشرنوبي" على مساندته وحضرت العرض الخاص للفيلم.

وقال محمد الشرنوبي في تصريحات إعلامية إنه يواصل أعماله الفنية ولم ولن يتوقف، لافتًا إلى أنه لا يتحدى أحدًا، وأردف قائلًا: "أنا مبتحداش حد أنا بشتغل زي أي بني آدم حابب شغله ومش هيبطل يشتغل".

فيما أكدت راندا رياض أنه لا يوجد شيء معين جذبها في محمد الشرنوبي كي توافق على الخطوبة، قائلة "كل شيء في محمد انجذبت إليه وبالتالي وافقت"، فيما أعلن محمد الشرنوبي أنهما سيتحفلان بزفافهما قريبًا مطالبًا جمهوره بالدعاء له.

وأوضح "الشرنوبي" أن عمله مع الفنانة الشابة هدى المفتي من الأشياء المحببة لها كونها المرة الثالثة التي يجتمعان فيها بعمل فني، منوهًا أنه اعتذر عن العمل في فيلم للفنان خالد الصاوي لأنه لم يُعجب بالعمل.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين أنباء عن حذف أغاني المطرب والممثل محمد الشرنوبي، من فيلمه الجديد "بنات ثانوي" والذي يشارك في بطولته إلى جانب الفنانات الشابات: هنادي مهنا، وهدى المفتي، وجميلة عوض.

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وقالت الأنباء إن هذا القرار اتخذته الرقابة على المصنفات الفنية، بسبب تعاقد الفنان الشاب مع شركة خطيبته السابقة سارة الطباخ؛ ما يمنعه من الغناء إلا من خلال شركتها، في الوقت الذي يجمعهما خلافات عدة بعد فسخ خطوبتهما منذ عدة أشهر.

وتواصلت "فوشيا" مع محمود كامل، مخرج فيلم "بنات ثانوي"، والذي نفى كليًا ما تردد بشأن حذف أغاني الشرنوبي، مشيرًا إلى أن الفنان الشاب يشارك في العمل كممثل وليس كمطرب.

وقال كامل: "الفيلم لا يحتوي من الأساس على أغان لمحمد الشرنوبي، حتى يتم حذفها ولا أعلم من وراء تسريب هذه الأنباء المغلوطة على مواقع التواصل".

وأضاف: "نعلم قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف الشرنوبي عن الغناء لحين انتهاء النزاع بينه وبين المنتجة سارة الطباخ، وبالتالي لم يقم بالغناء في العمل تجنبا لأي أزمات، كما أن دوره في الفيلم لا يتطلب منه الغناء من الأساس".

فيلم "بنات ثانوي" من بطولة: جميلة عوض، مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنا، مايان السيد، محمد مهران، محمد الشرنوبي، وتامر هاشم، ومن إنتاج أحمد السبكي.