مخرجة كليب أصالة نصري الجديد متهمة بـ "الاستسهال".. تعرفي على السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - طرحت الفنانة السورية أصالة نصري يوم أمس أغنيتها الجديدة "شامخ" على طريقة الفيديو كليب، وحظيت الأغنية بردود فعل واسعة، واعتبرها البعض تُعبر بشكل كبير عن ما مرت به أصالة، خاصة أن الأغنية جاءت بعد إعلانها انفصالها بشكل رسمي عن زوجها طارق العريان.

وأثارت دموع نصري في الكليب ردود فعل واسعة جدًا، وذلك لأن الكثير اعتبرها حقيقية ومن قلبها، وتعبر عن ما تمر به الفنانة السورية في هذه الفترة.

كما حظيت إطلالة نصري في الكليب بتعليقات إيجابية كبيرة، حيث تغزل الجميع بجمالها معتبرين أن اللون الأبيض ناسبها بشكل كبير.

في المقابل لاحظ الكثيرون تشابه تفاصيل كليب الفنانة السورية أصالة نصري شامخ، وأغنية Dear Society للفنانة العالمية ماديسون بير، وقام عدد من رواد التواصل الاجتماعي بتجميع صورة للنقاط المتشابهة في كليب أصالة مع كليب بير وظهرت فيهم الفنانة السورية وكأنها استنسخت هذه المشاهد.

هذا وانتبه عدد من رواد السوشال ميديا إلى تشابه بعض تفاصيل الكليب، مع أغنية الفنان التركي جوخان أوزن والتي تحمل اسم Ne Farkeder، معلقين أن مخرجة العمل نهال نبيل لم تبذل أي مجهود لابتكار أي فكرة، وأن كل ما فعلته هو نسخ بعض المشاهد من أعمال مختلفة، ليظهر الكليب في نهايته خليطًا من عملين عالميين.

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وتفاعل الجمهور مع ظاهرة السرقة والاستنساخ المنتشرة بكثرة مؤخرًا في الأعمال العربية، والتي لم تتوقف على الكليبات والموسيقى، بل امتدت إلى الدراما العربية والتي يجب أن تعبر عن واقع المجتمع الشرقي، وهو الأمر الذي لا يمكن تنفيذه في أعمال منسوخة من انتاجات عالمية.

وبالعودة إلى الكليب، فقد حظي بنسبة مشاهدة عالية واهتم الجمهور بسماع كلماته وتحليلها بشكل كبير لأنه أول عمر تصدره أصالة بعد إعلانها انفصالها بشكل رسمي عن زوجها طارق العريان، وتقول كلمات الأغنية: "حروف الصمت مكسورة.. في صدري صوت يجرحني.. بصرخة ما وصلت سمعي.. ولا حتى درت عني.. تكسر في عيوني الدمع بعد ما جمده عزي.. وصارت عزتي لنفسي.. هي أكثر ما يكسرني.. ولو شامخ وأنا شامخ.. أحس الضعف في همسي.. وأنا أداري وأنا داري.. كتير الصبر يقهرني".

يُشار إلى ان الفنانة السورية أصالة نصري انفصلت عن زوجها المخرج الفلسطيني – المصري طارق العريان بعد 15 سنة زواج أثمر عن إنجاب ولدين "آدم وعلي".