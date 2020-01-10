تداول أنباء عن وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي وابنه يكشف الحقيقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولت العديد من الصفحات الفنية المهتمة بالمشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن وفاة الفنان السوري نور عرقسوسي بعد صراع مع المرض.

وكتبت صفحة أخبار حلب التي تهتم بأخبار المشاهير في سوريا في منشور لها عبر "فيسبوك": "وفاة الممثل السوري القدير فائق عرقسوسي صباح اليوم بعد معاناة شديدة مع المرض رحمه الله وألهم عائلته الصبر والسلوان".

وكتبت إحدى المتابعات وتدعى نغم اليونس عبر حسابها على "فيسبوك" قائلة: "الموت يغيب الفنان السوري فائق عرقسوسي للفقيد لرحمه وإلى أهله الصبر والسلوان".

وتداولت صفحة "هيئة المشاهير" الخبر بصورة للفنان السوري وكتبت: "وفاة الممثل السوري فائق عرقسوسي".

وإزاء هذه التصريحات خرج أمجد عرقسوسي، نجل الفنان السوري عن صمته ونشر صورة قال عنها إنها تجمعه بوالده لأول مرة، وذلك عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" اتضح من خلالها أن والده عاد إلى منزله بعد رحلة من المرض مكث فيها بالمستشفى خلال الفترة الماضية.

وكتب أمجد عرقسوسي في تعليقه على الصورة قائلًا: "بعمري ما نزلت صورة مع أبي بس هالمرة مضطر، يلي حابب يجمع لايكات ع حساب مشاعر الناس رح يتحاسب، بابا بخير وراجع أحسن من قبل إنشاء الله".

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وكانت قد انتشرت قبل مدة عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنان السوري فائق عرقسوسي وهو على سرير الشفاء بعد إجرائه عملية جراحية، إذْ بدا وقد خسر الكثير من وزنه، كما ظهرت علامات التعب عليه بشكل واضح.

وطمأنت وقتها ابنته الفنانة نور عرقسوسي الجمهور عن صحة والدها عبر نشرها صورة تجمعها به عبر حسابها في إنستغرام، مؤكدة أن صحته بتحسن مستمر وأنه قد يغادر المستشفى في أقرب فرصة.

وكشفت عرقسوسي أن والدها شكا مؤخرًا من أوجاع في المعدة والقولون ليتبين وجود ورم حميد قام باستئصاله، مضيفة أنه سيغادر المستشفى في أقرب فرصة، واستطردت بأن والدها يستعد لتصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل عروس بيروت.

يشار إلى أن الفنان السوري فائق عرقسوسي ظهر مؤخرًا بدور شهاب والد نايا "مرام علي" في الموسم الأول من عروس بيروت، وبدا في المسلسل وقد خسر الكثير من وزنه؛ إذ أنه وبحسب الأخبار المتداولة كان يعاني من مشاكل في صحته.