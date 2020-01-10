المذيعة رزان ملش تصف السعوديين بـ"الدواعش".. والقناة تتخذ قرارا ضدها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعرضت المذيعة الفلسطينية رزان ملش للإيقاف المفاجئ عن عملها كمذيعة بالقنوات الرياضية بالسعودية، وذلك عقب انتشار العديد من التغريدات التي دشنها ضدها مغردون سعوديون، تحت هاشتاج "#المسيئه_رزان_ملش_على_الرياضية".

تفاعل غانم القحطاني مدير القنوات الرياضية بالمملكة العربية السعودية، سريعًا مع التغريدات والهاشتاج، بإصداره قرارا بإيقافها على العمل، والتي كانت تعمل كمراسلة بالقناة، بعدما تداول النشطاء السعوديين تغريدات لها أساءت فيها للمملكة.

وقال "القحطاني"، في تغريده عبر حسابه الرسمي على "تويتر" :"تم إيقاف المذيعة رازان ملش عن العمل في القناة الرياضية، علما بأن ظهورها في القناة لم يكن من خلال التعاقد معها بشكل شخصي، وإنما ضمن الخدمات المقدمة من وكالة إخبارية عالمية متعاقدة مع القناة الرياضية، وتقدم خدمة توفير مذيعين في مختلف دول العالم".

على الجانب الآخر، علق النشطاء على قرار إيقاف "رزان"، حيث قال أحمد المتابعين لـ"القحطاني" "يفترض أن يكون هناك فلترة صحيحة ودقيقة لمعرفة تاريخ وتوجهات من يمثل قناة الوطن ..! عموما .. إيقاف الخطأ خير من الاستمرار فيه ولعله يكون درس لبدء مرحلة جديدة تنطلق من استعراض سجلات جميع من يمثل القناة حالياً وفي مختلف المواقع .. فالإعلام الرياضي قوة ناعمة لا يستهان بها ..!"

وطالب أحد المتابعين بخروجها من السعودية بعد الإساءة، قائلا "هذا لا يكفي أتمنى إلى أقرب مطار خرج ولم يعد تغريداتها ترفع الضغط والسكر لك الله يا وطني من المنبطحين للأجانب المسيئين للبلد وأهل البلد".

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وأضاف متابع آخر "بصراحة اللي صاير بوزارة الإعلام مهزلة ليس لها حدود لابد من عاصفة حزم تنفض غبارها وخرفانها".

ونشر آخر التغريدات التي اتهمت فيها رزان السعوديين بالدواعش قائلاً "الفلسطينية رزان ملش التي تصف السعوديين بالدواعش والسعودية بالتخلف وتقول إن السعودية تقصف اليمن، تطل علينا من خلال قنواتنا الرسمية .. !! المسؤول عن التعاقد عن مثل رزان هل كلف على نفسه وزار حسابها قبل أن يتعاقد معها."

يذكر أن "ملس" تعرضت للهجوم نتيجة تغريداتها، بعدما ظهرت مؤخراً كمراسلة للرياضية من مدريد في تغطية خاصة لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد التي تستضيفها المملكة وهو ما أثار غضب واستغراب النشطاء والجماهير.