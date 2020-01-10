أمير كرارة يهنئ أحمد صلاح حسني على مسلسله الجديد

هنأ الفنان أمير كرارة، زميله أحمد صلاح حسني، بطرح بوستر مسلسله الجديد "ختم النمر"، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور إنستجرام، حيث نشر صورة بوستر المسلسل وعلق عليها: "مبروك يا سوني، ربنا يكرمك إن شاء الله تكسر الدنيا".
"ختم النمر" بطولة: أحمد صلاح حسني، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، قصة وإخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.
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