شكرا لقرائتكم خبر عن غرائب وأرقام فى تاريخ جائزة الأوسكار قبل شهر من الحفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهر واحد يبعدنا عن أهم حفل فنى بالعالم، حيث يترقب الملايين الدورة الـ92 لحفل جوائز الأوسكار، والذى يقام فى 9 فبراير المقبل، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن قائمة المرشحين الرسمية للفوز بالجوائز، والتى من المنتظر إعلانها يوم 13 يناير، لكن قبل ذلك رصدت تقارير إعلامية عن أرقام وغرائب فى تاريخ الجائزة.

وأبرز الأرقام يتعلق بما تم الإعلان عنه مؤخرا وهو عدم وجود مقدم للحفل فى الدورة المقبلة، وستكون الدورة الثانية على التوالى التى يغيب عنها مقدم الحفل، بعد الدورة رقم 91 فى عام 2019، وهى المرة السابعة فى تاريخ الحفل عبر تاريخها، حيث سبق أن تكرر ذلك فى 1939، و1969 و1970 و1971، ثم فى عام 1989، ومن بعده عام 2019، وأخيراً دورة الحفل المقبل لعام 2020 الجارى.

ومن أكثر الأرقام اللافتة أن الممثل الأمريكى بوب هوب هو أكثر من حظى بشرف تقديم حفلات جوائز الأوسكار، الذى قدم الحفل فى 18 دورة مختلفة، ومن بعده الفنان الكوميدى بيلى كريستال، الذى قدم حفل الأوسكار فى 9 دورات مختلفة.

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أما من غرائب حفل الأوسكار ما حدث فى أولى دوراته، عام 1920، حيث أعلنت الأكاديمية عن أسماء الفائزين قبل 3 أشهر من موعد الحفل، وبداية من عام 1941 بدأت الأكاديمية باتباع السرية فى عدم الكشف عن أسماء الفائزين إلا خلال فعاليات الحفل الرسمى للأوسكار.

ومن الحقائق التى كشف عنها الموقع أن عام 1953 شهد المرة الأولى التى يتم بث حفلات الأوسكار عبر شاشات التليفزيون، وفى عام 1966 بثت حفلات الأوسكار للمرة الأولى بالألوان عبر شاشات التليفزيون، كما كان أول بث على نطاق دولى لحفلات الأوسكار فى عام 1969

وفى عام 1994 قررت الأكاديمية اختيار أول سيدة فى تاريخ حفلات الأوسكار لتقديم الحفل، وهى النجمة الشهيرة ووبى جولدبرج، ومن بعدها قدمت الحفل 3 مرات أخرى.





وكان الحفل الذى استمر لأطول وقت فى تاريخ حفلات الأوسكار، هو حفل عام 2002، الذى استمر لـ4 ساعات و5 دقائق، وكانت مقدمته ووبى جولدبرج.