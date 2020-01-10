ليوناردو دى كابريو ينقذ رجلا فرنسيا من الغرق فى الكاريبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنقذ النجم العالمى ليوناردو دى كابريو رجل فرنسى الجنسية سقط فى البحر فى الكاريبى بالقرب من جزيرة سانت باترس من على ظهر سفينة سياحية.

وذكر موقع الديلى ميل أن طاقم يخت ليو، الذى كان يقضى عليه إجازته، سمع نداء استغاثة عبر اللاسلكى، وبناء عليه قرر ليوناردو البحث عن الرجل الذى سقط فى الماء ليستطيع دى كابريو فى النهاية إنقاذ الرجل قبل موت محقق نتيجة وجوده فى الماء لساعات طويلة.

ويشتهر الممثل العالمى ليوناردو دى كابريو بأدوار البطولة فى العديد من الأفلام العالمية، وما لا يعرفه الكثيرين بأنه يجسد نفس دور البطولة ولكن فى حماية البيئة والمحافظة على اتزانها وعدم اختلال الاماكن البرية، وتبرع بـ15.6 مليون دولار تبرعات من أجل حماية وانقاذ الحيوانات النادرة.

وكشف الموقع الرسمى لمؤسسة نجم الأوسكار الخيرية أن النجم العالمى تبرع بمبلغ 15.6 مليون دولار، من المؤسسة الخيرية التى تحمل اسمه، تحت عنوان حماية آخر الأماكن البرية فى العالم وإنقاذ الحياة البرية المعرضة للانقراض.

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وتأسست الجمعية الخيرية من قبل الممثل عام 1994، ونجحت فى جمع مئات الملايين من الدولارات على مدار السنوات الماضية لمشاريع حماية البيئة داخل أكثر من 40 دولة، ومازال النجم العالمى الحائز على جائزة الأوسكار يهتم بشدة بقضية تغير المناخ التى تعد أهم أولويات مؤسسته الخيرية.

وحرص دى كابريو على مساندة الشعب الأسترالى فى كارثة حرائق الغابات، التى أسفرت عن كوارث كبيرة، فى ظل تغافل كبير من المجتمع الدولى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونشر نجم الأوسكار المهتم بحقوق البيئة، صورة لحيوان "الكنجر" الشهيرة وسط الحرائق، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام.