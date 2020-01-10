شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى فى رسالة لزوجته: شكرا على حبك ورعايتك نادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة رومانسية لزوجته بصورة قديمة، مؤكدا على تقديره لحبها ورعايتها له، ونشر الفيشاوي صورة تجمعه بزوجته ندي الكامل، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، معلقا عليها قائلا:"قبل عام شكرا لك على حبك ورعايتك نادية".



احمد الفيشاوي

ويشارك الفيشاوي حاليا فى بطولة فيلم "يوم وليلة"، إلى جانب كلا من خالد النبوى ودرة وحنان مطاوع، خالد سرحان، محمد عادل، حمزة العيلي، محمد جمعة وشادى أسعد، تأليف يحيى فكرى، وإخراج أيمن مكرم، والفيلم شارك في الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بالمغرب، وحصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل من المهرجان عن دوره في الفيلم، كما تم عرضه في مهرجان مالمو السينمائي، ضمن فعاليات الدورة التاسعة.

ويجسد النجم أحمد الفيشاوى فى فيلم "يوم وليلة" شخصية بلطجى وقاطع طريق فى أحداث الفيلم، ويدخل فى صراعات مع الفنانة درة حيث يقوم الفيشاوى بوقف السيارت ويقطع الطريق عليهم تحت تهديد السلاح للسرقة ويستولى عليها.

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ويشارك الفيشاوى فى بطولة فيلم "أشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبى، ومن المقرر طرحه بداية العام المقبل فى دور العرض السينمائى، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم).. إحداهما تعيش فى إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة فى حارة شعبية، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

فيلم "أشباح أوروبا " قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الاخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة.