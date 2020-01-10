شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف آخر استعدادات محمد رمضان لحفله اليوم فى دبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم محمد رمضان، آخر استعداداته لحفله الغنائى بدولة الإمارات العربية المتحدة، المقرر اليوم الجمعة العاشرة مساء فى مركز دبى التجارى الدولى، حيث نشر صور له عبر خاصية "ستورى" بموقع "انستجرام"، معلقا عليها:"دبى.. هل أنتى مستعدة.. موعدنا العاشرة فى مركز دبى التجارى".









كان قد كشف النجم محمد رمضان، عن موعد حفله الغنائى القادم، والذى يعد أول حفلاته فى العام الجديد 2020، بعد حفله الأخير فى المغرب نهاية شهر ديسمبر الماضى، فيما يحيى الأسطورة حفل القادم فى مدينة دبى الإماراتية، والتى أعلن عنها فى مقطع فيديو مقتضب نشره عبر حسابه الشخصى على إنستجرام.

ويشار إلى أن النجم محمد رمضان، أطلق أغنيته الجديدة "رايحين نسهر" يوم 1 يناير والتى حققت ما يصل إلى 12 مليون مشاهدة عبر قناته على موقع "يوتيوب"، الأغنية من إخراج محمد سامى، والذى طرحها تزامنا مع العام جديد، لتكون هذه الأغنية بمثابة استكمال رمضان لخطة غنائية يسير عليها، بعد نجاح أغانيه الأخيرة وتحقيقها لنسب مشاهدة مرتفعة.

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وشهدت الأيام الماضية ترويج رمضان للكليب من خلال حساباته على السوشيال ميديا سواء بنشر صور من الكواليس أو مقطع من الأغنية، كما شهدت الاغنية لأول مرة ترجمة باللغة الإنجليزية مصاحبة لكلمات الأغنية فى الفيديو كليب، وتقول كلمات الأغنية: "صاحبى كلمنى وقالى انزلى، قالى رايحين نسهر، رحنا قعدنا ادانى الكاس، قولتله بلاش انا مش بشرب، طلب عصير، منا مش بشرب، مطلعش عصير انا كدا هشرب، شايف عصافير ودماغى بتعمل بم بم بم".

أغانى محمد رمضان مكنته من إحياء عدة حفلات داخل مصر وخارجها على مدار الفترة الماضية، فبجانب حفلاته بمصر، أحيا حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة السعودية، وآخر بمدينة راكش بالمملكة المغربية الأحد الماضى.