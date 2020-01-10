شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم تامر حسنى خلال حفله بالكويت على دخوله موسوعة جينيس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم النجم تامر حسنى أمس الخميس فى دولة الكويت، وذلك على هامش حفله الغنائى الضخم الذى أحياه هناك، وجاء التكريم على دخول الفنان موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فيما استمر الحفل الغنائى على مدار أكثر من ساعتين، قدم خلالها العديد من أغانيه الجديدة والقديمة، بدأت بأغنيته الأخيرة "حلو المكان" من فيلم الفلوس.

الحفل أقامه تامر حسنى بمركز المعارض والمؤتمرات الدولى بالكويت، وتم تكريمه عقب انتهاء الحفل وسط هتاف عشرات الآلاف من الحضور من محبى نجم الجيل.



تكريم تامر حسنى فى الكويت

قدم تامر حسنى، خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه الجديدة والقديمة منها "يا أنا يامفيش"، و"عيش بشوقك"، "ناسينى ليه"، "ورا الشبابيك"و"أخيرا"، وغيرها من أغانيه التى حققت صدى واسعًا ونجاحًا كبيرًا.

يذكر أن النجم تامر حسنى يُعرض له حاليا فيلمه الجديد "الفلوس"، والذى تخطى 25 مليون جنيه داخل مصر فقط، فيما حقق ما يقرب من 100 مليون فى الوطن العربى، ليسجل رقماً قياسياً جديداً، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشة بن أحمد، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، وآخرون، فيلم الفلوس قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

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تكريم تامر حسنى خلال حفله فى الكويت

وتدور أحداث "فيلم الفلوس" بشكل واضح عن فكرة الإنسان "مسير أم مخير"، فضلا عن اختيارات البشر والأفعال التى تؤدى إلى الأقدار، بالإضافة إلى أنها رسالة واضحة يحتاجها الكثير من الشباب والفتيات فى الوقت الحاضر، خاصة مع فقد الأخلاق والسلوك التربوى الذى يمر به الكثيرون من الأجيال الصغيرة .

ويحتل فيلم "الفلوس" المرتبة الأولى فى أعلى إيراد يومى فى تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم توزيعه على 255 دور عرض على مستوى الوطن العربى من ضمنها 105 داخل مصر، ليصبح تامر حسنى أعلى فنان مصرى يحقق أعلى إيرادات بالخليج والدول العربية، ويعد تامر حسنى الأعلى أجراً فى بيع أفلامه فى الوطن العربى.



تكريم تامر حسنى فى الكويت على دخوله موسوعة جينيس

وانطلق الفيلم فى دور العرض السينمائية بدءا من يوم 25 ديسمبر الماضى بـ100 نسخة، وتدور أحداث العمل حول سيف، نصّاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا- زينة، ليساعدها فى استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التى تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.