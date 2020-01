شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الموسم الثالث من "Our Cartoon President" فى 26 يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة شوتايم عن تجديد المسلسل الكرتونى " Our Cartoon President" لموسم ثالث، والذى سيبدأ عرضه يوم 26 يناير الجارى، وذلك بعد عرض الموسم الثانى فى 12 مايو الماضى سلسلة الرسوم المتحركة الكوميدية تسخر من رئاسة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

ويغوص الموسم المقبل فى عام انتخابى مهم لاستكشاف السؤال المهم حول من يمكن أن يكون رئيس الكرتون القادم، من مؤتمرات أيوا والحملات الديمقراطية إلى التحقيق في المسألة، سيتوسع عالم الرسوم المتحركة ليشمل المزيد من : الشخصيات السياسية البارزة، والشخصيات الإعلامية، والزعماء الدوليين والمليارديرات البارزين، وربما ديكتاتور أو اثنين من الدكتاتوريين الشريرين.

أما عن فريق الممثلين الجدد سيشمل جون جلاسر وكيت بيرلانت وإد بيجلي جونيور ومات لوكاس وجو ماندي وجيمز داوني وآنا دريزين ينضمون إلى أعضاء الطاقم العائدين تيم روبنسون وجاك ماكبراير ووليام سادلر وجيمس أدوميان وجيمس نيومان ومات روجرز وزاك شيري وزيوي فومودوه وإميلي لين وجابرييل جونداكر وجيف بيرجمان.

كما تتميز سلسلة الرسوم المتحركة بالعديد من الأغانى، وتأليف السلسلة الكوميدية ستيفن كولبيرت، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

كما جددت شبكة شوتايم مسلسل " On Becoming a God in Central Florida " للموسم الثاني، المسلسل من بطولة كريستين دونست، تيودور بيليرين، بيث ديتو، ميل رودريجيز، تيد ليفين، عثمان آلي، جولي بنز، ميليسا دي سوسا، جون إيرل جيلكس، شارون لورانس، جوش فادم، داوش فاين جوي راندولف، ألكساندر سكارسجارد.

ويتبع المسلسل دنست التى ستظهر بدور Krystal Gill وهى أرملة حديثة وموظفة فى حديقة الألعاب المائية فى أورلاندو، تخطو طريقها إلى قمة الهرم الذى أطلق عليه اسم Founders American Merchandise، في أوائل التسعينات، وبينما تغوص Krystal بشكل أعمق في هرم FAM، تأخذ الأمور منعطفا خطيرا، حيث تبدأ الأعمال التجارية وطرقة تعاملها مع الأمور في التأثير على كل شخص قريب منها.