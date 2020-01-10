تراند اليوم : رسالة مؤثرة من "أصالة" بعد إعلان طلاقها رسميًا

عبّرت المطربة السورية "أصالة نصري" عن تماسكها بعد أيام من إعلانها طلاقها من زوجها المخرج طارق العريان، إثر تردد أنباء عن علاقته بفتاة سورية.

وتوجهت "أصالة" إلى جمهورها عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "كلّي إمتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم ????????????????????????شكراً لكلّ قلب احتواني".

وأضافت: "وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ ، أو منّ أجلي، وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسورة، ولست ضعيفة أنا قويّة، أتنفّس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي، لمّ تنطفئ في عيني الحياة، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

وكانت "أصالة" أعلنت مؤخرًا، انفصالها عن زوجها طارق العريان بعد زواج دام 13 عامًا.

وقالت أصالة في منشور عبر حسابها على إنستجرام، "صباح الخير ...بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالى نهائيّاً عنّ والد أبنائى (آدم وعلى)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول فى التّفاصيل، حرصاً على مشاعرى الّتى هلكت ومشاعر أولادى».

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وتابعت: "وأنا كعادتى سأحرص على إتقان مسؤوليتى تجاه أبنائى، ولنّ يُثنينى همّ على إتمام عملى بالشّكل المُشرّف، ولطالما قلوبكم الطيّبه معى ودعمكم الّذى أحتاجه جدّاً، سأبقى دائماً أصاله المُخلصه لعائلتها الكبيرة والصغيرة، ولعملى كلّ جهدى بأنّ يوازى طموحكم بى، هذا قدر من ربّ العالمين وأنا أؤمن بالله وبقضائه".

وجاء ذلك بعد أن كانت نفت سابقًا طلاقها، ونشرت صورة جمعتهما سويًا عبر حسابها على تطبيق "إنستجرام".

وكانت تقارير تحدثت عن اكتشاف "أصالة" خيانة زوجها مع الفنانة نسرين طافش، لكن أصالة لم تتطرق إلى أسباب الطلاق، كما أن "طافش" نفت هذه الأنباء.