تراند اليوم : فيديو| فنانة شهيرة تكشف عن "أكبر غلطة" ارتكبتها في شبابها: "سامحني يارب"

فنانة شهيرة تكشف عن "أكبر غلطة" ارتكبتها في شبابها: "سامحني يارب"

كشفت الفنانة مادلين طبر عما قالت إنها "أكبر غلطة" ارتكبتها في شبابها، والتي أبدت ندمًا عنها بعد 3 عقود من ارتكابها، طالبة من الله الصفح والمغفرة.

وقالت طبر في مقابلة مع فضائية "MBC مصر"، إنها كانت متزوجه في عمر الـ18 عامًا، وعندما طلب منها زوجها أن ينجبا طفلا رفضت وطلبت تأجيل ذلك، وهو ما وصفته بأنه كان قرارًا خاطئًا.

وأبدت ندمها على تأجيل الإنجاب وقتذاك، قائلة: "سامحني يارب هي دي الغلطة الوحيدة اللي عملتها أني قررت أني مخلفش"، مبررة ذلك بأنها كانت في سن صغيرة ولا تعرف ماذا تريد من الحياة ومهتمة بعملها.

وأشارت إلى أنه بعد سنوات تكرر طلب زوجها الإنجاب، لكنها فضت وبدأت الخلافات بينهما، ما جعلها تتخذ قرارً بعم الإنجاب منه لعدم الاستمرار معه.

مع ذلك، قالت إن الله عوضها عن ذلك بابنة شقيقتها "جوجو" التي ربتها وتعيش معها منذ 30 عاما.

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لذا تقول إنها تتعامل معها على أنها ابنتها، معتبرة إياها تعويضًا من الله على عدم إنجابها، مشيرة إلى أنها في حياتها هي المسئولة عن أسرتها وتربي أولاد أشقائها.

وبدأت طبر مشوارها الفني بالعمل في الإذاعة والتلفزيون في لبنان، كما عملت كصحفية في مجلة الشبكة، قبل أن تخترف التمثيل في العديد من الأفلام السينمائية في لبنان، ومنها انتقلت للعمل مع الفنان السوري دريد لحام في فيلم كفرون.

واكتسبت شهرة واسعة عندما شاركت في بطولة الفيلم التليفزيوني "الطريق إلى إيلات"، ولديها رصيد كبير من المسلسلات والأفلام وحاصلة على العديد من الجوائز.