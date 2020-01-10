تراند اليوم : ممثل مصري يسخر من "السيسي"



تواصلت ردود الفعل الغاضبة لعملية نقل "الكباش" من مدخل معبد الكرنك بالأقصر إلى ميدان التحرير بقلب القاهرة.

كان أحدثها تغريدة نشرها الممثل المصري، عمرو واكد عبر حسابه على موقع "تويتر" أثناء عملية النقل بالمعدات سخر فيها من التعامل بهذه الطريقة مع الآثار المصرية، وعلق قائلاً: "مع تحيات فراشة الحاج عبد الفتاح وأولاده".

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وبدأت الأربعاء، عملية نقل تماثيل الكباش الأربعة من معابد الكرنك، تمهيدًا لوضعها في قلب العاصمة المصرية حول مسلة سيتم نقلها من مدينة "صان الحجر" بمحافظة الشرقية.



وفي 26 ديسمبر الماضي، بدأت أعمال تجهيز ورفع 4 تماثيل للكباش من قلب الفناء الأول بمعابد الكرنك في الأقصر.

وقال مسؤولو وزارة الآثار ردًا على الانتقادات، إن الكباش التي يتم نقلها حاليًا ليست تابعة لطريق الكباش الذى يصل معبد الأقصر بالكرنك، وليست أيضًا ضمن كباش واجهة معبد الكرنك، ولكنها من كباش الفناء الأول.