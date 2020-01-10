تراند اليوم : تطورات جديدة في قضية قتيل فيلا "نانسي عجرم" تضع زوجها تحت طائلة الاتهام

في أحدث تطورات مقتل الشاب السوري محمد الموسى، داخل فيلا المطربة اللبنانية نانسي عجرم، أمرت النائبة العامة الاستئنافية، القاضية غادة عون بتفريغ هاتف زوجها فادي الهاشم إلى جانب هاتف الضحية.

وشملت القرارات التي أصدرتها "عون" بناء على طلب تقدم به في وقت سابق محامي أسرة القتيل قاسم الضيفة، الاستماع مجددًا إلى فادي الهاشم، مع تفريغ هاتفه، وهاتف القتيل، والعمال في المنزل.

كما تقرر سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد، والتحقيق في إصابة نانسي عجرم، والاستماع الى أقوالها بهذا الخصوص وعرضها على طبيب شرعي.

وإلى جانب ذلك، سيتم فحص المنزل الذي شهد واقعة القتل، مع استدعاء زوجة القتيل والاستماع إلى أقوالها بشأن علمها بوجود تواصل أو معرفة مع قاتله.

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وفور الحادث الذي وقع فجر الأحد، تم توقيف الهاشم، للاستماع إلى أقواله، قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقًا.

وفي التفاصيل، فقد تمكن المتهم ويدعى محمد حسن الموسى، سوري الجنسية، يبلغ من العمر 30 عامًا، من التسلل ليلاً الى داخل الفيلا حاملاً معه مسدس، وقام بإبعاد 3 حراس شخصيين عن طريقه بعد إشهار المسدس في وجوههم.

وعلى إثر ذلك، تابع سيره إلى داخل الفيلا، وحاول الدكتور فادي الهاشم، زوج عجرة عرض المال عليه للمغادرة، إلا أنه استمر في طريقه إلى الغرفة التي تنام فيها بنات "عجرم، مهددًا بقتل من يعترض طريقه.

وعندما أصر المهاجم على التوجه الى غرفة البنات، حاول زوج عجرم ردعه، لكنه لم يتوقف، ليعاجله زوج "عجرم" بطلقات نارية من مسدسه أدت الى مقتله على الفور.