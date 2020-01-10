بالصور.. فرقة درجي باند تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

أحيا الفنان محمد بكر، حفلًا غنائيًا ضخمًا مساء أمس، الخميس، بصحبة فرقته "درجى باند" في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

على مدار ساعتين أمتع فيها الفنان محمد بكر وفرقته المكونة من المبدعين من العازفين المهرة، بالعديد من المقطوعات الموسيقية، وأجمل

الأغانى المعاصرة بأسلوب جديد وطابع خاص منها "بسم الله"، التى بدأ بها الفنان أحمد كامل حفله، للمرة الأولى، التى طرحت أخيرًا وحققت نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تلاها أغنية "غريب الطبع، يا طير يا طاير،

128، سرداب"، ثم يليه "التين والزيتون، أنا مش شيخ" و"بحر وسما"، وذلك بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه ومتابعيه الذين شاركوا الفنان محمد بكر فى الغناء.

استكمل الفنان محمد بكر وفرقته الأغانى فى الجزء الثانى من الحفل مع باقة مميزة من أجمل أغانيه منها "بتنادينى تانى ليه، الصحبجية، علمونى"، وسط تصفيق حاد من الجمهور الذى أعرب عن سعادته لحضور الحفل.