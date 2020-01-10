صور.. نصير شمّة يعود لحفلات ساقية الصاوي من جديد

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أحيا العازف الكبير نصير شمّة، حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، أمس الخميس، وذلك على خشبة قاعة الحكمة.
على مدار ساعتين كان الجمهور على لقاء مع أروع ألحان شمّة، إضافة إلى مقطوعات لُعبت، للمرة الأولى، منها "الافتتاحية، وسامبا"إلى جانب "إشراق"، "قصة حب شرقية" وموسيقى أغنيات أم كلثوم وفيروز.
يشار إلى أن نصير يُحيي حفلًا موسيقيًا آخر مساء اليوم الجمعة 10 من يناير الجاري بساقية عبدالمنعم الصاوي.
ولد (نصير شمة) في مدينة (الكوت) بالعراق، على ضفاف نهر (دجلة) عام 1963، درس في (معهد بغداد للموسيقى) وتخرج فيه عام 1987.
بدأ التدريس في المعهد لمدة ثلاث سنوات، وأكمل دراساته الموسيقية في الوقت نفسه.
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