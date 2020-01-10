إبنة أحمد حلمي ومنى زكي ترسم رامز جلال على طريقتها الخاصة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري ​رامز جلال​ المتابعين عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه بـ لي لي إبنة الممثل المصري ​أحمد حلمي​ وزوجته الممثلة المصرية ​منى زكي​.

وظهرت لي لي في الصورة هي تحمل لوحة تظهر شخصا رأسه أشبه بتلفاز، محاطا ببالونات لها أفواه ، وعلق جلال مؤكدا أن اللوحة بورتريه شخصي له!!

وقال:"بنت الوز فنان.. لي لي أحمد حلمي، المفروض اللي في الصورة دي أنا، بس في خيال لي لي".

يذكر أن لي لي الابنة الكبرى للنجمين أحمد حلمي ومنى زكى ظلت بعيدة عن الضواء طوال سنوات طفولتها حرصا على خصوصيتها، ولكنها ظهرت مؤخرا برفقة والدها أكثر من مرة، كما ظهرت لأول مرة في لقاء تلفزيوني للحديث عن مشروعها الفني الجديد، الذي يعتمد على تسويق منتجات ملابس وحقائب مزينة برسومات الفنانة الشابة، وأكدت أنها ورثت الموهبة عن والدها.

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