خاص الفن-جورج قرداحي لحسّان دياب:"أنت لها..وآمالنا معلقة عليك"

ميرنا وليد - بيروت - أطل الإعلامي اللبناني ​جورج قرداحي​ في عام 2019 في موسمين لبرنامجه "​الأبواب المغلقة​" على قناة ON E وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي The Doors.

وقدم قرداحي خلال شهر رمضان المبارك برنامج "اسم من مصر"، عرض يوميًا عبر قنوات ON E والحياة cbc وdmc.

قرداحي كشف للفن عن أمنياته لعام 2020 فقال:"عسى ان تحمل السنة الجديدة للبنان السلام والخير والاستقرار ، وان يوفق رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة التي يتمناها جميع اللبنانيين ، وان تضمّ اشخاصاً يتحلون بالكفاءة والنزاهة ونظافة الكف ، حتى يتمكن وطننا من اجتياز أزمته الخطيرة التي أوصلته اليها الطبقة السياسية التي تناوبت على السلطة منذ حوالى ثلاثين سنة".

وتابع:"أنا شخصيًا متفائل بوجود رجل كالدكتور حسّان دياب على رأس الحكومة الجديدة .. وبرأيي ان لبنان يحتاج إلى هذا النوع من الرجال الذين لم تفسدهم الألاعيب السياسية الداخلية.."

وأضاف:"ولا يسعني الا ان أتمنى له التوفيق في مهمته الصعبة وأقول له : أنت لها ، وآمالنا معلقة عليك ، و" على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ..، ولبنان سينهض بإذن الله بإرادة المخلصين والانقياء والطيبين من أبنائه".