خاص الفن-جورج قرداحي لحسّان دياب:"أنت لها..وآمالنا معلقة عليك"

ميرنا وليد - بيروت - أطل الإعلامي اللبناني جورج قرداحي في عام 2019 في موسمين لبرنامجه "الأبواب المغلقة" على قناة ON E وهو النسخة العربية من البرنامج العالمي The Doors.
وقدم قرداحي خلال شهر رمضان المبارك برنامج "اسم من مصر"، عرض يوميًا عبر قنوات ON E والحياة cbc وdmc.
قرداحي كشف للفن عن أمنياته لعام 2020 فقال:"عسى ان تحمل السنة الجديدة للبنان السلام والخير والاستقرار ، وان يوفق رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة التي يتمناها جميع اللبنانيين ، وان تضمّ اشخاصاً يتحلون بالكفاءة والنزاهة ونظافة الكف ، حتى يتمكن وطننا من اجتياز أزمته الخطيرة التي أوصلته اليها الطبقة السياسية التي تناوبت على السلطة منذ حوالى ثلاثين سنة".
وتابع:"أنا شخصيًا متفائل بوجود رجل كالدكتور حسّان دياب على رأس الحكومة الجديدة .. وبرأيي ان لبنان يحتاج إلى هذا النوع من الرجال الذين لم تفسدهم الألاعيب السياسية الداخلية.."
وأضاف:"ولا يسعني الا ان أتمنى له التوفيق في مهمته الصعبة وأقول له : أنت لها ، وآمالنا معلقة عليك ، و" على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ..، ولبنان سينهض بإذن الله بإرادة المخلصين والانقياء والطيبين من أبنائه".
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