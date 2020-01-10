إبنة كارلوس غصن المفضلة لدى بيونسيه وكارل لاغرفيلد

ميرنا وليد - بيروت - تتداول وسائل الإعلام المحلية والعالمية والعربية أخبار رجل الأعمال الهارب من الإقامة الجبرية في اليابان إلى لبنان.

كارلوس كان متزوج سابقاً قبل زوجته الحالية كارول نحاس، من السيدة ريتا قرداحي ولديه منها ثلاث فتيات وصبي.

ومن بين الفتيات نادين غصن وهي مصممة مجوهرات عالمية.

وقد اختارتها شركة ماك دونالد لتصميم برغر البيغ ماك الشهير لديهما على طريقة المجوهرات، ونادين مجوهراتها مفضلة لدى النجمة العاليمة بيونسيه وارتدت سابقاً من تصميمها أقراطها الشهيرة Shut Up. كما ارتدى تصاميمها المصمم الراحل الشهير لشانيل وفندي كارل لاغرفيلد، ومن بين ما ارتداه قلادة لسماعات الرأس مصنوعة من الذهب الأبيض والماس الأبيض. ومن أشهر تصاميم نادين تصميم قلم الرصاص الملتف مع الممحاة على رأسه.

وعملت نادين مع أهم دور الأزياء العالمية بينها دار Hermes.

ونالت نادين جائزة تكريمية من مجلة فوغ بنسختها للشرق الأوسط.

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