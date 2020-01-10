ميرنا وليد - بيروت - ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن وفاة الممثل السوري ​فائق عرقسوسي​، وهو الامر الذي نفته نقابة الفنانين في سوريا، ونشرت له صورة من على سرير المستشفى.

وأعادت نقابة الفنانين فرع دمشق نشر تدوينة لإبنه أمجد عرقسوسي الذي قال: "بعمري ما نزلت صورة مع أبي، بس هالمرة مضطر...يلي حابب يجمع لايكات ع حساب مشاعر الناس... رح يتحاسب...بابا بخير وراجع أحسن من قبل إنشاء الله".

وكان كشف موقعنا سابقاً، نقلاً عن نجمة "ذا فويس" الفنانة السورية نور عرقسوسي أن والدها الممثل فائق عرقسوسي كان يعاني من أوجاع بسبب مشاكل في القولون والأمعاء، وأجرى عملاً جراحياً إستأصل من خلاله ورماً سليماً، والحمد لله أن صحته بدأت تتحسن تدريجياً والجراحة كانت ناجحة مئة بالمئة.

وأكدت أن والدها يستعد لتصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل "عروس بيروت" في تركيا خلال الشهر المقبل إستكمالاً لشخصية "شهاب" التي قدمها في الجزء الأول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما حقيقة وفاة نجم مسلسل "عروس بيروت"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.