خاص الفن- والدة جورج وسوف تدخل المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - كشفت معلومات خاصة لموقع " الفن " ان والدة سلطان الطرب جورج وسوف، السيدة فرحة، قد دخلت الى المستشفى في سوريا بعد إصابتها بوعكة صحية ناتجة عن الانفلونزا الموسمية.
واشارت المعلومات الى ان الوسوف إتصل للاطمئنان عن امه، ومن المتوقع ان يغادر الى دمشق خلال الفترة الحالية لزيارتها.
وفي المقابل كانت قد تسربت اخبار عن اصابة الوسوف بوعكة صحية بعد ان اختلط الامر على صناع السكوبات الفارغة، خصوصاً بعد الخبر عن مرض والدته التي يزورها وتزوره بين الحين والآخر كونه مقيما في لبنان وتحديداً في منطقة بحرصاف
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