أنجيلا بشارة تلغي حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي

ميرنا وليد - بيروت - ألغت السيدة ​أنجيلا بشارة​، طليقة الفنان ​وائل كفوري​، حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولوحظ غيابها عن موقع "إنستغرام" فجأة من دون ان تبرر هذه الخطوة التي قررت من خلالها الابتعاد عن الاضواء، خصوصاً بعد ان انتهت ازمتها مع زوجها السابق بشكل قانوني ووضعت النقاط على الحروف في قضايا اعتبرتها تعنيها وحدها ورفضت بعدها الادلاء بأي تصريح اعلامي او الظهور عبر أية قناة رغم كل العروضات التي طرحت امامها .

يشار إلى أن أنجيلا ووائل إنفصلا العام الماضي بعد زواج دام حوالي الـ8 سنوات ولديهما إبنتان هما ميشال وميلان.

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