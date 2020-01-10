ميرنا وليد - بيروت - صادف امس عيد ميلاد الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ وقد عايده العديد من المحبين من بينهم الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ التي كتبت: "عقبال المية سنة صديقي بالصحة والنجاح على قد ما بتستاهل حرفيتك وأخلاقك وبحبك من قلبي" ليرد عليها باسم : رفيقة الدرب بحبك

كما ان الممثل ​وسام صباغ​ وجه له رساله بهذه المناسبة جاء فيها: "صديقي الغالي ينعاد عليكي بالصحة والخير والنجاح الدايم وألف مبروك المسلسل الجديد ،، انشالله كل أيامك فرح" ليرد عليه باسم "صديق العمر كمان بحبك"

من ناحية أخرى ينطلق عرض مسلسل سر يوم الأحد المقبل على شاشة mbc4 والعمل من بطولة الممثلين ​بسام كوسا​ باسم مغنية وسام حنا و​داليدا خليل​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماغي بو غصن ووسام صبّاغ يعايدان باسم مغنية بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.