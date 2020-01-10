ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة السورية ​أصالة​ بعد إطلاق أغنيتها الجديدة بالأمس "شامخ"، والتي أتت بعد أيام على طلاقها من زوجها المخرج المصري ​طارق العريان​، مما دفع بالكثيرين إلى ربط الحدثين ببعض.

وقالت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"كلّي إمتنان لمحبّتكم ودفئ مشاعركم وطيب كلماتكم شكراً لكلّ قلب احتواني ، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ ، أو منّ أجلي ،وأصّدُقُكُمّ أنّني لامخذولة ولا مكسوره ، ولست ضعيفة أنا قويّة ، أتنفّس بشكل طبيعي ولايسرح خيالي ، لمّ تنطفئ في عيني الحياة ، هي فقط تبدّلت بعض الأماكن".

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كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تعتذر مِمَن أبكتهم وتقول:"أنا لامخذولة ولا مكسوره" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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