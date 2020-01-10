خاص- الفن يكشف عن مفاجأة محمود العسيلي لزوجته بعد شهر العسل

ميرنا وليد - بيروت - قرر الفنان المصري محمود العسيلى تصوير أغنية جديدة بعنوان "جنة تكفينا" على طريقة الفيديو كليب، وذلك بعد انتهاء شهر العسل الذى يستعد لقضائه مع زوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، حيث يحتفل العسيلي بزفافه اليوم الجمعة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، على أن يطرحها العسيلي في عيد الحب لتكون الأغنية هدية العسيلي لزوجته.

واحتفل ​محمود العسيلي​ بعقد قرانه على أمنية عبد المنعم يوم الثلاثاء الماضي فى الاسكندرية وكتب على حساباته بالسوشيل ميديا بعد عقد القران مباشرة قائلاً:"تبات ونبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهاردة، الليلة وأخيرًا فرحة، أغاني عملتها من أول ما ابتديت لغاية النهاردة باتكلم فيها عن العيلة والاستقرار والحب والعيال.. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت بأحلم إنى أعيشها وفعلاً حاولت في تجربتين جواز إني اشوف الحياة اللي أنا بحلم بيها تتحقق على أرض الواقع و لكن للأسف التجربتين مانجحوش.. والفشل مش لازم يكون معناه إن حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين وبيكون بجد قدر ونصيب".

وتابع العسيلى: "الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل والتصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية أو وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة وخلاص بيغرقوا.. أنا رفضت أعيش تعيس وهافضل أدور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي وباتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إني أكون لقيتها فعلا وتكون التالتة التابتة"