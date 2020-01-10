بلقيس تطرح برومو فيديو كليب أغنيتها الجديدة "يا قلبي"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اليمنية ​بلقيس​ برومو فيديو كليب أغنيتها الجديدة "يا قلبي" عبر "يوتيوب"، والتي من المقرر أن تصدره اليوم.

يذكر ان آخر أعمال بلقيس كليب أغنية "تعالى تشوف"، وهو من إخراج عبد الرفيع عبديوي، كلمات سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي.

ومن ناحية أخرى، كانت احتفلت بلقيس بعيد زواجها الثالث من زوجها رجلا الأعمال سلطان عبد اللطيف باهديلة وذلك على طريقة المشاهد الرومانسية في الأفلام الهندية، فنشرت مقطع فيديو مصوّر لها وهي تركض نحوه ثم لتقفز ويقوم زوجها باحتصانها، وعلقت على الفيديو :"الله لا يغير علينا الا للأحسن. الله لا يفرقنا. الله يخلي لنا بيبي تركي ويرزقنا اخوان له. أحبك️ قدام الله وخلقه. ذكرى زواجنا الثالثة".

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