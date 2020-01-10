متابعة بتجــــــــــرد: عبّرت النجمة التركية ​بيرين سات​ عن سعادتها الكبيرة بنجاح مسلسلها الجديد “عطية”، كاشفة ان الجزء الثاني منه سيعرض في آخر شهر من عام 2020. وأشارت بيرين لوسائل اعلامية تركية الى انه في حال نجاح الجزء الثاني سيكون هناك حينها جزء ثالث. الجدير ذكره أن بيرين سات اثارت مؤخرا جدلا كبيرا بين الجمهور بعد نشرها صورة لها ظهرت وكأنها عارية بدون ملابس داخلية، وتلقّت بيرين عددا كبيرا من الانتقادات اللاذعة، لكنها أشارت الى انها لم تقصد ان تتعرى، ولو ارادت ذلك لكانت تعرت بشكل كامل، مؤكدة ان صورتها إلتقطت بطريقة عفوية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بيرين سات تزف خبراً ساراً لجمهورها وهذا ما كشفته عن مسلسلها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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