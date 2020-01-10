الإجراء الأول بحق الأمير هاري وميغان ماركل بعد انفصالهما عن الأسرة الملكية

متابعة بتجـــــــــرد: ذكر تقرير لموقع Le Parisien الفرنسي أن متحف مدام توسو الشهير في لندن أبدى ردة الفعل الأولى على انفصال الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل رسمياً عن الأسرة الملكية كأفراد من الدرجة الأولى.

وأشار التقرير إلى أن إدارة المتحف قررت إزالة تمثاليهما الموجودين فيه والمصنوعين من الشمع.

وفي هذا السياق قال المدير العام ستيف دايفيس إن هذا الإجراء يصب في إطار التناغم مع “دورهما الجديد في المؤسسة الملكية”.

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وتابع: “الأمير هاري وميغان من شخصياتنا الأكثر شعبية وحيوية وسيشكلان دائماً مصدر جذب في المتحف لكننا ننظر أن يفتتحا فصلاً جديداً من حياتهما”.

ويأتي هذا بعد إعلان الزوجين الملكيين قرارهما قضاء حياتهما بين المملكة المتحدة وشمال أميركا مع الحفاظ على التزاماتهما تجاه العرش الملكي.

ويشار إلى أن المتحف يضم تماثيل لأفراد آخرين من العائلة وهم الملكة إليزابيث والأمير تشارلز وزوجته كاميلا والأمير ويليام وزوجته كايت ميدلتو