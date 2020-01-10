شريف منير ينقذ نجوم هذا الفيلم.. ماذا حدث؟

متابعة بتجـــــــــرد: بعد إصابة الفنان محمد شاهين في ظهره أثناء تصويره مشهده الثاني في فيلم “يوم 13″، قرر المخرج تأجيل التصوير يومين حتى عودته، إلا أنه بعد اكتشاف المخرج وائل عبد الله أن إصابته تحتاج إلى وقت طويل حتى يتعافى منها، ورغبة القائمين على الفيلم عدم إيقافه طوال هذه الفترة، قرر استبعاد شاهين من العمل والاعتذار له، والاستعانة بالفنان شريف منير لتجسيد الدور، الذي رحب بالعمل في الفيلم انقاذاً له.

فيلم “يوم 13” ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتشويق، وانطلق تصويره يوم 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضى، داخل ديكور مكان مهجور بمدينة 6 أكتوبر، حيث تدور معظم مشاهد العمل في هذا الديكور، وهو بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، جومانا مراد، نسرين أمين، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمود عبد المغني، أحمد زاهر، وآخرين.

يذكر أن آخر ظهور لشريف منير في السينما مشاركته كضيف شرف بفيلم “الممر” مع النجم أحمد عز والذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم.