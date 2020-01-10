متابعة بتجــــــــــرد: فاجأ النجم اللبناني يوسف الخال متابعيه بتعليق صادم أثار جدلاً واسعاً في أوساط هؤلاء. ونشر عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي رسماً لامرأة تحيط بها أياد تشير بواسطة إصبع الإبهام إلى التعبير عن الإعجاب.
ولفت الممثل الأنظار بالتعليق القاسي عليه حيث كتب: “لا كرامة للممثل اللبناني في أرضه”. وأطلق هذا موجة من التعليقات حيث تساءل المتابعون عن سبب ذلك وعما اذا كان الممثل تعرض لما سبب شعوره بالغضب.
وفي المقابل تلقى الخال الدعم من الكثير من الناشطين الذين عبروا عن إعجابهم بأدائه لافتين إلى أنه برع في عدد كبير من الأدوار التي جسدها في مختلف أعماله.
كانت هذه تفاصيل خبر يوسف الخال ينتفض ويفجره غضبه: “لا كرامة للممثل اللبناني على أرضه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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