زينة مكي تكشف كواليس تصوير بوستر “ما فيّي”

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Jan 10, 2020
دخلت الممثلة زينة مكي الاستديو حيث صورت البوستر الخاص بمسلسل “ما فييّ2”، إخراج رشا شربتجي، قصّة سيناريو وحوار كلوديا مرشليان وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.
ونقلت “مكي”، التي تألقت بدور “يمنى” بالجزء الاول من المسلسل، بعض المقتطفات من كواليس تصوير “البوستر” عبر حسابها على موقع انستغرام.
وكانت زينة مكي قد عبّرت في لقاء سابق مع “الخليج 365” عن سعادتها بالاصداء الايجابية حول المسلسل والتي تخطت لبنان ووصلت الى الدول العربية، بالاضافة الى الاصداء الجميلة جداً عن دورها “يمنى”.
في نفس السياق، يواصل فريق عمل “ما فيي2” التصوير في مناطق مختلفة من لبنان. وكان رئيس مجلس إدارة شركة “صبّاح أخوان” المُنتج صادق الصبّاح قد زار منذ أسابيع موقع التصوير أثناء تنفيذ مشهد داخل مُستشفىً في منطقة جونية. وأثنى “الصبّاح” على مجهود فريق العمل الذي تابع التصوير خلال الأسابيع الماضية بشغف وإلتزام على الرغم من بعض الصعوبات والتحدّيات التي فرضتها التطوّرات الأخيرة في لبنان.
العمل الذي حقّق نجاحاً مُلفتاً بجزئه الأوّل من بطولة مُعتصم النهار، فاليري أبو شقرا وزينة مكي ونخبة من نجوم الدراما العربيّة نذكر منهم بيار داغر، ليليان نمري، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان، إيلي شوفاني وغيرهم، بالاضافة الى وجوه تمثيلية جديدة انضمت الى الجزء الثاني من بينهم سينتيا سامويل، وسام بريدي، وسام صباغ والقديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي.
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