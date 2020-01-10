نانسي عجرم تتعرض للهجوم بسبب شقيقة الإعلامي بيار رباط.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت تدوينة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، تعبر فيها عن حزنها وأسفها الشديد لوفاة شقيقة الإعلامي اللبناني بيار رباط، استفزاز عدد من متابعيها على السوشال ميديا، خاصة بعد ظهور تفاصيل جديدة في مقتل الشاب السوري محمد الموسى، المعروف بـ"قتيل منزل نانسي عجرم"، وإحالة زوجها فادي الهاشم للتحقيق مجددًا، وعرضها هي الأخرى للطبيب الشرعي.

ونشرت نانسي عجرم عبر حسابها الرسمي بتويتر، قائلة "بيار.. لا أعرف ماذا أقول.. لا أستطيع حتى التفكير فيما أشعر به، حزينة للغاية لوفاة شقيقتك"، كما قالت في تدوينة أخرى "‏أحر التعازي للسيدة نجاح سلام وآل سلام والإعلام اللبناني والعربي برحيل شقيقها الإعلامي المخضرم الصديق عبدالرحمن سلام".

وتفاعل الجمهور بشدة مع التدوينتين، وجاءت التعليقات" وانتي لما تموتي العامل يلي عندك ما زعلتي؟".. ‏"‎‎عن جد زعلانة، ليش انتو بتعرفو تزعلو ؟ واللي قتلتوه ببيتكون هاد مابينزعل عليه ؟ مابينزعل عاامو يلي حرقتوا قلبا عاكل حال التحقيقات عاقدم وساق".

وعلق آخرون "‏‎الله يرحم السوري يلي ضاع دمه‎ ويلحقكم فيه بس مش 16 طلقة لأنه خسارة فيكم.. ‏‎الله يرحم العامل السوري يلي كان يشتغل بالفيلا وضاع حقو وراح دمو هدر.. يا حرام انو اديش عمتبكي عليه وأطفاله كمان... ‏‎‎جوزك قاتل روح.. اطلقي منوا من الأحسن".

Advertisements

وكان تقرير الطب الشرعي قد كشف بشأن تشريح جثة الشاب السوري محمد الموسى، المعروف بـ"قتيل منزل نانسي عجرم"، تفاصيل جديدة حول الحادث.

وأوضح التقرير تعرّض القتيل لطلقات نارية من الأمام والخلف، الأمر الذي يحمل في مضمونه وجود أكثر من شخص أطلق النار على القتيل من الأمام ومن الخلف وليس زوج الفنانة فقط.

وجاء في تقرير الطب الشرعي أن القتيل تلقى 18 رصاصة في منزل نانسي عجرم، منها طلقة واحدة في الساعد الأيمن، وطلقتان في الكتف اليسرى ، طلقة تحت الإبط الأيسر، 3 طلقات في الصدر، طلقتان في البطن، 7 طلقات في الجهة الخلفية من الجسم وعلى المؤخرة، وطلقة في الفخذ الأيسر.

كما تضمن التقرير وجود نزيف دماغي نتيجة اصطدام الوجه بالأرض، وتلقي الطلقات من مسدس حربي، خاصة في منطقة البطن والصدر.