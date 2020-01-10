شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يتبرع بـ3 ملايين دولار لمساعدة جهود الإغاثة فى أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الممثل العالمي ليوناردو دى كابريو، تبرعه من خلال مؤسسته دي كابريو للبيئة Earth Allianc بمبلغ 3 ملايين دولار للمساعدة في جهود الإغاثة من الحرائق في أستراليا في إطار الاستجابة الدولية لحرائق الغابات المأساوية، للحد من مأساة الحرائق التى أسفرت عن مقتل 26 شخصاً فى أستراليا، فضلاً عن مقتل أكثر من نصف مليار حيوان وتدمير آلاف المنازل.

ويشتهر الممثل العالمي ليوناردو دى كابريو، بأدوار البطولة فى العديد من الأفلام العالمية، وما لا يعرفه الكثيرين بأنه يجسد نفس دور البطولة ولكن في حماية البيئة والمحافظة على اتزانها وعدم اختلال الأماكن البرية، وتبرع بـ 15.6 مليون دولار تبرعات من أجل حماية وانقاذ الحيوانات النادرة.



ليوناردو دى كابريو يتبرع بـ3 ملايين دولار لمساعدة جهود الإغاثة فى حرائق أستراليا

وكشف الموقع الرسمي لمؤسسة نجم الأوسكار الخيرية، بأن النجم العالمي تبرع بمبلغ 15.6 مليون دولار، من المؤسسة الخيرية التي تحمل أسمه، تحت عنوان حماية أخر الأماكن البرية في العالم وإنقاذ الحياة البرية المعرضة للانقراض، وحرص دي كابريو، على مساندة الشعب الأسترالى في كارثة حرائق الغابات، التي اسفرت عن كوارث كبيرة، في تظل تغافل كبير من المجتمع الدولي لانقاذ ما يمكن انقاذه، ونشر نجم الأوسكار المهتم بحقوق البيئة، صورة لحيوان "الكنجر" الشهيرة وسط الحرائق، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وكتب دى كابيرو على الصورة التى نشرها "استراليا مشتعلة، والصيف بدأ بدرجات حرارة وصلت لـ 48.9 درجة مئوية وسجلت جفاف، وسط قتل أكثر من نصف مليار حيوان بسبب الحرائق، بالإضافة إلى أكثر من 20 شخص واحرقت الاف المنازل، وتسببت الحرائق في انبعاث كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى الدخان الذي غطي معظم الانهار الجليدية في نيوزيلندا والتي تسرع عملية ذوبان الجليد، كل هذا ولم ينتج اى عمل سياسي دولي لانقاذ ما يمكن انقاذه في أستراليا، ومازلنا نفشل في الربط بين أزمة المناخ وتزايد الظواهر الجوية المتطرفة والكوراث الطبيعية".