شكرا لقرائتكم خبر عن "صوت الألوان".. جلسة تصوير جديدة لنجلاء بدر بالأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت النجمة نجلاء بدر لجلسة تصوير جديدة، اعتمدت خلالها على إظهار تناسق الألوان وإبراز اللون الأزرق، حيث أطلقت علي جلسة التصوير أسم "صوت الألوان"، ونشرت مجموعة من الصور منها عبر حسابها بموقع "أنستجرام".

وانضمت الفنانة نجلاء بدر إلى فريق عمل مسلسل "الفتوة"، بطولة الفنان ياسرجلال، ومي عمر، ودياب، وأحمد خليل، ورياض الخولي، وهو من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجى ، والذى ينافس فى السباق الرمضانى المقبل.

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من ناحية أخرى تشارك نجلاء بدر أيضا بمسلسل البرنس مع النجم محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونور اللبنانية، وروجينا، ودنيا عبد العزيز، صفاء الطوخى، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة "سينرجى"، وتأليف وإخراج محمد سامى.

كما شاركت نجلاء بدر في مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب نجلاء بدر كل من: أحمد السعدنى، مراد مكرم، ندى موسى، محمد على رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى" ومها سليم.

تدور أحداث مسلسل شبر مية" فى إطار اجتماعى لايت حول رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية، وهو أحمد السعدنى الذى يمر بالعديد من الأزمات؛ بسبب علاقاته، وفى الناحية الأخرى تظهر نجلاء بدر فى دور ناظرة مدرسة مطلقة من مراد مكرم، ولديها منه ابنتان، ويذهب طليقها للزواج من نهى عابدين، وتحدث المفارقات بعد ذلك.

وكان آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "أبو جبل" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، تأليف محمد سيد بشير واخراج أحمد صالح وإنتاج سينرجى وبطولة مصطفى شعبان ونجلاء بدر ومريم حسن ودياب ومحمود البزاوى وعائشة بن أحمد ومحمد على رزق ورشا بن معاوية، وأحمد خالد صالح وعايدة رياض ونادية رشاد وضيف الشرف النجم حسن حسنى.