شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى كامل يحذر من حساب مزيف على فيس بوك ينتحل شخصيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الفنان مجدى كامل وجود أى صفحات باسمه على موقع "فيس بوك"، مؤكدا وجود شخص ينتحل اسمه، ونشر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، صورة للحساب المزيف، مصحوبا بتعليق "أنا معنديش صفحة على الفيس بوك.. ليس لى علاقة بهذه الصفحة.. ولا أى صفحة باسمى على الفيس بوك أنا معنديش فيس بوك".



مجدى كامل

ويشارك الفنان مجدى كامل، حاليا فى تصوير الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير"، إلى جانب كل من لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلى.

كما يشارك كامل حالياً، فى مسرحية "الملك لير" رائعة شكسبير الخالدة، مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، والمخرج تامر كرم، وعدد كبير من النجوم على رأسهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور.

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يذكر أن أسرة مسرحية "الملك لير" احتفلت فى 15 ديسمبر الماضى، بعيد ميلاد الفنان مجدى كامل، بعد انتهاء العرض على المسرح.

ونشر مجدى كامل، فيديو من الاحتفال، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق: "شكرا لأسرة الملك لير النجم الكبير يحيى الفخرانى وصديقى العزيز مجدى الهوارى والنجوم نضال الشافعى ورانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وهبه مجدى واحمد عزمى وأيمن الشيوى ومحمد فهيم وناصر سيف وريهام عبد الغفور وأسرة الإخراج بقياده المايسترو المخرج تامر كرم.. وأسرة كايرو شو بالاحتفال بعيد ميلادى.. ربنا يديم المحبة".

كما احتفل قبلها بأيام بعيد ميلاد نجله "أحمد"، بفيديو مجمع لمجموعة صور لأفراد عائلته، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، والذى تحدث مؤخرًا عن ارتباطه الشديد به، وأكد أن مرضه اختبار لهما من الله، وأنه لا يعترض على قضائه، وتمنى أن يشفيه الله ويخفف عنه آلامه.