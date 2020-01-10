شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال "أسود فاتح" فى بيروت قبل بدء التصوير مع هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر أبطال مسلسل "اسود فاتح" للنجمة هيفاء وهبى إلى العاصمة اللبنانية بيروت لبدء البروفات على الشخصيات قبل انطلاق العمل الثلاثاء المقبل، حيث يتواجد مخرج العمل كريم العدل هناك منذ أيام لمعاينة أماكن التصوير والانتهاء من التفاصيل الصغيرة على ترتيب الديكورات وتنسيق مواعيد الفنانين المشاركين فى البطولة خاصة المرتبطين بأعمال أخرى فى مصر.

"أسود فاتح" يكتيه أمين جمال وانتهى من 20 حلقة فى السيناريو، ويخرجه كريم العدل، ويشارك فى بطولته سلامة وأحمد فهمي وصبري فواز وعمر السعد فراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وعمر السعيد وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف وجارى التعاقد مع نجم ونجمة أخرى لتقديم دورين رئيسين خلال الأحداث وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق.

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هيفاء وهبى واحمد فهمى وشريف سلامة

وفى سياق متصل تنتظر هيفاء طرح فيلمها الجديد "أشباح أوروبا" فى موسم اجازة رأس السنة، بعدما طرحت الشركة المنتجة البرومو الأول للفيلم الأسبوع الماضى، ويشارك فى بطولته أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وباسم سمرة وإخراج محمد حماقى وقصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.