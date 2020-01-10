هنا الزاهد تفاجئ الجميع بإطلالة جديدة.. هذا ما تخلت عنه!

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كتب امير فتحي في الجمعة 10 يناير 2020 11:53 صباحاً - فاجأت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعيها بعدما أدخلت تعديلاً بسيطاً على شكلها.
ونشرت عل حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة ظهرت فيها وقد تخلت عن طريقة فرد الشعر وسرحته على شكل Bun.
وحققت الصورة التي التقطتها عن قرب منذ الساعات القليلة الأولى بعد نشرها أكثر من 321 ألف إعجاب.
واكتفت الزاهد بالتعليق عليها: “قريب جداً”. ويشار إلى أنها أشعلت التطبيق في وقت سابق بعدما نشرت صورة أخرى لها مع التعليق الطريف: “إيه دا؟ طلعتي مش وحشة والله” محققة أكثر من 587 ألف إعجاب.
ويذكر أنها لفتت الأنظار قبل ذلك بتعليق ساخر نشرته على صورة لزوجها الفنان أحمد فهمي حيث شبهته بالقرد والكفتة وهو ما دفع والدته إلى الرد بطريقة طريفة مشيرة إلى أن الفنانة تحب زوجها رغم ذلك.
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