قال “لا إله إلا الله” ثم مات.. شاهد لحظة وفاة داعية فلسطيني في الكويت!

كتب امير فتحي في الجمعة 10 يناير 2020 11:53 صباحاً - توفي الشيخ محمود عبد اللطيف الشهير بـ”أبو خطاب”، أحد الدعاة الفلسطينيين المقيمين في دولة الكويت أمس الخميس، أثناء إلقائه كلمة خلال زفاف أحد الشباب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق لحظة وفاة أبو خطاب، أثناء عظته وسط جمع كبير من المدعوين.

وكان الداعية يتحدث عن فضل الزواج وحقوق الزوج والزوجة، وفجأة قال “لا إله إلا الله” ثم انقطع عن الكلام وغاب عن الوعي، ليتضح فيما بعد وفاته عن عمر ناهز 83 عاماً.