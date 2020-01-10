نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 16 دقيقة مضت التعليقات على شمة حمدان تتألق في”سمرات شتاء الرياض” مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: في حفل غنائي ضمن فعاليات “سمرات شتاء الرياض” في منتزه الثمامة البري، أطربت الفنانة شمة حمدان جمهورها، بمجموعة من أجمل أغانيها بصوتها الدافئ.

وغنت حمدان “الحلا صوبك، وش كنت باقول، لما أحب، عانت فيك الكل، حبيبي مو رومانسي، ليش تسأل، ما يتوب” والعديد من الأغاني الأخرى.

وخاطبت جمهورها بكلمات رقيقة قائلة “أشكر حضوركم اليوم وأشكر الفريق الجميل الي أبدع وأشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ، الله يردك بالسلامة ونشوفك. والرياض حالياً التوب، وموسم الرياض باين كل مجهودك فيه. وشكراً على دعمك لي. بحب أشكر وجودكم وأشكر شركة روتانا لاستضافتي اليوم و على رأسي الشعب السعودي”.